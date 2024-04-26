Девелопер "Самолет" в I квартале увеличил продажи на 44%
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" в I квартале 2024 года увеличил продажи первичной недвижимости на 44%, до 348,8 тысячи кв. м. В стоимостном выражении объем продаж вырос на 75% и составил 75,2 млрд рублей.
При этом внутри квартала наблюдался восходящий тренд от месяца к месяцу, отметила через пресс-службу замгендиректора "Самолета" по экономике и финансам Наталья Грознова (ее слова приводятся в сообщении).
"Мы видим на рынке возможности, обусловленные временным снижением продаж из-за высокой ключевой ставки, что формирует отложенный спрос за счет сберегательных тенденций среди населения. По нашим прогнозам, сформировавшийся навес спроса на рынке станет ключевым драйвером высоких продаж в IV квартале 2024 года и в 2025 году, поэтому мы планируем запустить 48 проектов до конца 2025 года в 12 регионах страны, а также значительно увеличить долю на одном из самых маржинальных рынков страны - в Москве", - заявила Грознова.
Аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции" отмечают, что старт года у "Самолета" оказался ниже плана компании по 70%-ному росту на год и отражает снижение на 20% против среднего уровня продаж II-IV кварталов 2023 года. Увеличивающаяся база приведет к дальнейшему замедлению, считают "Мои инвестиции", в частности, в марте прирост составил лишь 27% год к году.
"Мои инвестиции" обращают внимание на повышение средней цены "Самолета", опередившее динамику рыночных цен, что, по мнению аналитиков, связано с дополнительными сервисами, ростом доли квартир, продаваемых с ремонтом и мебелью.
С другой стороны, наблюдается сокращение доли ипотечных сделок - до 61% в марте: жесткое сворачивание льготной программы для столичных регионов стало ключевым отрицательным фактором, поясняют аналитики. "На фоне сворачивания льготных ипотек мы сохраняем негативный взгляд и считаем рост акций несправедливым. Падение спроса и высокие ставки в 2024 году станут главными сдерживающими факторами для акций", - отмечают "Мои инвестиции".
У ИБ "Синара", напротив, позитивный взгляд на "Самолет". Динамика за I квартал демонстрирует рост спроса вместе с трендом на удорожание квадратного метра, отмечают аналитики, результаты квартала подтверждают предположения на этот год. Аналитики Альфа-банка также отмечают, что показатели за квартал совпали с их прогнозами и оказались лучше, чем ожидал рынок.
Основные операционные показатели группы "Самолет":
|Показатель
|I кв. 2024
|I кв. 2023
|Динамика
|Новые продажи, тыс. кв. м
|348,8
|242,0
|44%
|Новые продажи, млрд руб.
|75,2
|42,9
|75%
|Средняя цена, тыс. руб./кв. м
|215,6
|172,0
|25%
|Количество заключенных контрактов, тыс. шт.
|10,1
|7,1
|43%
|Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств
|70%
|87%
|(17 п.п.)
ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в России. Его крупнейшие акционеры - Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.