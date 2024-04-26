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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Девелопер "Самолет" в I квартале увеличил продажи на 44%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" в I квартале 2024 года увеличил продажи первичной недвижимости на 44%, до 348,8 тысячи кв. м. В стоимостном выражении объем продаж вырос на 75% и составил 75,2 млрд рублей.

При этом внутри квартала наблюдался восходящий тренд от месяца к месяцу, отметила через пресс-службу замгендиректора "Самолета" по экономике и финансам Наталья Грознова (ее слова приводятся в сообщении).

"Мы видим на рынке возможности, обусловленные временным снижением продаж из-за высокой ключевой ставки, что формирует отложенный спрос за счет сберегательных тенденций среди населения. По нашим прогнозам, сформировавшийся навес спроса на рынке станет ключевым драйвером высоких продаж в IV квартале 2024 года и в 2025 году, поэтому мы планируем запустить 48 проектов до конца 2025 года в 12 регионах страны, а также значительно увеличить долю на одном из самых маржинальных рынков страны - в Москве", - заявила Грознова.

Аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции" отмечают, что старт года у "Самолета" оказался ниже плана компании по 70%-ному росту на год и отражает снижение на 20% против среднего уровня продаж II-IV кварталов 2023 года. Увеличивающаяся база приведет к дальнейшему замедлению, считают "Мои инвестиции", в частности, в марте прирост составил лишь 27% год к году.

"Мои инвестиции" обращают внимание на повышение средней цены "Самолета", опередившее динамику рыночных цен, что, по мнению аналитиков, связано с дополнительными сервисами, ростом доли квартир, продаваемых с ремонтом и мебелью.

С другой стороны, наблюдается сокращение доли ипотечных сделок - до 61% в марте: жесткое сворачивание льготной программы для столичных регионов стало ключевым отрицательным фактором, поясняют аналитики. "На фоне сворачивания льготных ипотек мы сохраняем негативный взгляд и считаем рост акций несправедливым. Падение спроса и высокие ставки в 2024 году станут главными сдерживающими факторами для акций", - отмечают "Мои инвестиции".

У ИБ "Синара", напротив, позитивный взгляд на "Самолет". Динамика за I квартал демонстрирует рост спроса вместе с трендом на удорожание квадратного метра, отмечают аналитики, результаты квартала подтверждают предположения на этот год. Аналитики Альфа-банка также отмечают, что показатели за квартал совпали с их прогнозами и оказались лучше, чем ожидал рынок.

Основные операционные показатели группы "Самолет":

Показатель I кв. 2024 I кв. 2023 Динамика
Новые продажи, тыс. кв. м 348,8 242,0 44%
Новые продажи, млрд руб. 75,2 42,9 75%
Средняя цена, тыс. руб./кв. м 215,6 172,0 25%
Количество заключенных контрактов, тыс. шт. 10,1 7,1 43%
Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств 70% 87% (17 п.п.)

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в России. Его крупнейшие акционеры - Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.

Самолет Москва Михаил Кенин Павел Голубков Наталья Грознова
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