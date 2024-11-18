Новым гендиректором "Самолета" назначена CFO компании Анна Акиньшина

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Самолета" принял решение досрочно прекратить полномочия действующего гендиректора Андрея Иваненко и со вторника назначить на эту должность финдиректора Анну Акиньшину, сообщила компания.

Акиньшина работает в "Самолете" два года, ранее руководила финансовым блоком московского бизнеса и всей финансовой функцией группы. До прихода в "Самолет" более семи лет занимала руководящие позиции в "Магните", Х5 Retail Group и "Сбер Еаптеке".

На должность финансового директора "Самолета" со вторника назначена Нина Голубничая, ранее возглавлявшая блок по инвестициям и контроллингу компании.

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами, по последним раскрытым данным, являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на МосБирже с осени 2020 года.