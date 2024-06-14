Акционеры девелопера "Самолет" одобрили решение не платить дивиденды за 2023 г.

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Акционеры девелопера "Самолет" одобрили решение прибыль по итогам 2023 года не распределять и дивиденды не выплачивать, сообщила компания.

Финальные дивиденды за 2022 год "Самолет" также не выплачивал. Однако по итогам I квартала 2022 года компания выплатила 41 рубль на акцию на общую сумму 2,5 млрд рублей, еще столько же - за I полугодие. И в качестве альтернативы дивидендам "Самолет" с мая по декабрь прошлого года проводил buyback. На протяжении 2024 года также действует программа обратного выкупа акций.

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на МосБирже с осени 2020 года.