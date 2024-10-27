Премьер Японии называет ситуацию по итогам парламентских выборов непростой

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В руководстве Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии осознают риски, которые несут для правящей коалиции итоги состоявшихся в стране парламентских выборов.

"Пока результаты (выборов) непростые", - приводят в воскресенье японские СМИ слова премьер-министра Сигэру Исибы.

Согласно данным опросов на выходах с избирательных участков, которые приводит японский вещатель NHK, правящая коалиция либо сумеет сохранить небольшое преимущество в новом составе нижней палаты парламента, либо лишится его.

Для сохранения большинства в парламенте ЛДП и партии "Комэйто", ее младшему партнеру по коалиции, необходимо минимум 233 места. Данные экзит-полов пока дают им от 174 до 254 мест.

Общественная поддержка ЛДП резко упала после связанных с партией коррупционных скандалов в прошлом году. Результаты почти каждого опроса перед выборами указывал на то, что из-за этого скандала ЛДП потеряет места и, возможно, большинство.

На 465 мест в нижней палате парламента Японии претендовали 1344 кандидата, из которых 314 женщины. Избирательные участки закрылись в 20:00 местного времени (14:00 по Москве). Окончательные результаты, как ожидается, станут известны в понедельник.