Правящая коалиция теряет большинство в парламенте Японии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правящая коалиция, состоящая из Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто", теряет большинство в японском парламенте, свидетельствуют предварительные результаты выборов, которые приводит телеканал NHK.

Согласно этим данным, их оппоненты - оппозиционные партии - вместе получают как минимум 235 мест, тогда как для большинства необходимо 233.

ЛДП и союзники сохраняли большинство в японском парламенте с 2012 года.

Ранее в руководстве Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии заявили, что осознают риски, которые несут для правящей коалиции итоги состоявшихся в стране парламентских выборов.

"Пока результаты (выборов) непростые", - сказал премьер-министр Японии Сигэру Исиба (ЛДП).

Внеочередные парламентские выборы прошли в Японии в это воскресенье.