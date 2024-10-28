Объявлен тендер на строительство моста через Волгу в составе южного обхода Саратова

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Первый этап строительства автодорожного мостового перехода через Волгу в составе южного обхода Саратова оценен почти в 91 млрд рублей, сказано на сайте госзакупок.

Соответствующий конкурс объявило 26 октября ФКУ Упрдор "Нижне-Волжское", подведомственное Росавтодору.

Начальная (максимальная) цена контракта - 90,947 млрд рублей. Предусматривается авансирование работ в размере 48% стоимости. Заявки принимаются до 11 ноября.

Согласно проектной документации, подготовленной генеральным проектировщиком ООО "Гео-Проект", общая протяженность четырехполосной скоростной трассы составит почти 14,8 км, включая более 2,8 км подходов к мостовому переходу. Сооружение будет включать русловой мост длиной более 2 км с вантовой частью, а также правобережный и левобережный пойменные мосты длиной 1,15 км и 161 м соответственно. Предусмотрено также обустройство четырех пойменных насыпей протяженностью 8,4 км, моста с проездом к селу Хмелёвка, путепровода тоннельного типа, зданий и сооружений эксплуатационного обслуживания. Со стороны Саратова границы автомобильного моста проходят через село Хмелевка, в Энгельсе - через СНТ "Авангард" и "Путеец".

Работы должны быть выполнены до конца ноября 2027 года.

Ранее ФКУ Упрдор "Нижне-Волжское" провело конкурсные процедуры по отбору подрядчиков строительства береговой части обхода, которая состоит из левобережной и правобережной автодорог. Совокупная стоимость работ по двум соответствующим контрактам, исполнители которых не раскрывались, составит 25,7 млрд рублей. В частности, строительство левобережной части - от автодороги Саратов-Ершов-Озинки до берега Волги - было оценено в 16,4 млрд рублей. Подрядчик построит автодорогу, включая мост через реку Мечетка, проведет работы по переустройству инженерных коммуникаций, сетей связи, газо- и водоснабжения. Подряд на строительство правобережной части обхода - от автодороги Р-228 Саратов-Волгоград до берега Волги - оценили в 9,3 млрд рублей. Работы по двум контактам должны завершиться к концу 2027 года.

Росавтодор в марте 2023 года оценивал строительство южного обхода Саратова протяженностью 46,3 км с мостом через Волгу в 134 млрд рублей. Однако в мае того же года, когда было определено место строительства нового моста, губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале сообщал, что общая протяженность обхода составит 63,3 км, включая почти 12-километровый мостовой переход протяженностью. Губернатор отмечал, что новая трассировка минимально затрагивает права третьих лиц - на саратовском берегу в зону обхода попал один частный дом, на территории Энгельсского района - примерно 90 земельных участков нескольких СНТ.

Строительство обхода сократит выход на границу с Казахстаном с автодорог Р-22 (Запад) и Р-228 (Юг) на автодорогу А-298 Пристанное-Ершов-Озинки, которая является частью европейского маршрута Е 38.