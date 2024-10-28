Чистая прибыль "Норникеля" за 9 месяцев упала на 44% при росте выручки на 4%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Норникеля" за 9 месяцев 2024 года составила 38 млрд рублей, что на 44% ниже , чем годом ранее, сообщила компания.

При этом выручка за 9 месяцев 2024 года составила 644 млрд рублей, увеличившись на 4% по сравнению с 9 месяцами 2023 года. Рост обусловлен повышением мировых цен на медь, которое было частично компенсировано снижением цен на металлы платиновой группы, объяснил представитель компании.

Себестоимость за 9 месяцев 2024 года составила 404 млрд рублей, что на 1% выше данных годичной давности.

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