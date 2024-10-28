Поиск

Чистая прибыль "Норникеля" за 9 месяцев упала на 44% при росте выручки на 4%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Норникеля" за 9 месяцев 2024 года составила 38 млрд рублей, что на 44% ниже , чем годом ранее, сообщила компания.

При этом выручка за 9 месяцев 2024 года составила 644 млрд рублей, увеличившись на 4% по сравнению с 9 месяцами 2023 года. Рост обусловлен повышением мировых цен на медь, которое было частично компенсировано снижением цен на металлы платиновой группы, объяснил представитель компании.

Себестоимость за 9 месяцев 2024 года составила 404 млрд рублей, что на 1% выше данных годичной давности.

Новость дополняется

Норникель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов, минимума с 13 сентября

Volkswagen намерен закрыть не менее трех заводов в Германии

Volkswagen намерен закрыть не менее трех заводов в Германии

Brent подешевела на 5,55% на новостях с Ближнего Востока

Boeing разместит акции на сумму около $19 млрд

Boeing разместит акции на сумму около $19 млрд

Путин подтвердил прогноз роста экономики РФ в 2024 году на 3,9%

Путин подтвердил прогноз роста экономики РФ в 2024 году на 3,9%

В Думе предложили ввести до 7 лет за организацию незаконного возврата налоговых вычетов

С ВТБ не обсуждали вопрос возможной продажи части госпакета его акций

С ВТБ не обсуждали вопрос возможной продажи части госпакета его акций

Brent подешевела на 4,5% после ударов Израиля по Ирану

Brent подешевела на 4,5% после ударов Израиля по Ирану

Москва согласовала с РЖД двухэтапное развитие Центрального транспортного узла

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });