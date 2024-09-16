Ford планирует запатентовать систему рекламы в автомобилях

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американский автомобилестроитель Ford Motor Co. подал заявку на патент системы, которая отслеживает маршруты автомобилей, слушает разговоры пассажиров и проигрывает контекстную аудиорекламу или показывает рекламные ролики на экране бортового компьютера.

Как пишет MarketWatch, патент предусматривает получение системой доступа к GPS-навигатору, чтобы рекламировать заведения по дороге. Кроме того, она сможет определить, что водитель остановился у супермаркета, и прорекламировать товары со скидками или другой магазин.

Рекламная система Ford также может анализировать предпочтения пользователей и показывать определенную рекламу в зависимости от того, кто находится в машине. Кроме того, она сможет "слушать разговоры пассажиров" на предмет "ключевых слов и фраз".

Представитель Ford отметил, что "подача заявок на патенты является обычной частью любого бизнеса", а "идеи, озвученные в заявке, не нужно рассматривать как наши планы".

Автопроизводители регулярно подают патенты на довольно странные технологии, пишет MarketWatch. В частности, Tesla принадлежит патент на систему очистки лобового стекла с помощью лазеров, а Toyota запатентовала систему ароматизации воздуха, которая также может подавать в салон слезоточивый газ для самозащиты.