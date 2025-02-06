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Ford завершил IV квартал с чистой прибылью

Скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor зафиксировал чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года против убытка годом ранее, увеличив выручку на 5%.

Показатели скорректированной прибыли и выручки Ford в минувшем квартале превзошли ожидания рынка, однако прогнозы компании разочаровали инвесторов.

Как говорится в пресс-релизе Ford, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,8 млрд, или $0,45 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $500 млн, или $0,13 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,39 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,34 на акцию.

Квартальная выручка автопроизводителя увеличилась до $48,2 млрд с $46 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $47,4 млрд.

Скорректированная EBIT Ford в минувшем квартале составила $2,1 млрд (прогноз - $2 млрд) по сравнению с 1,1 млрд в четвертом квартале предыдущего года. EBIT в сегменте электромобилей была отрицательной (минус $1,39 млрд), что связано с крупными капиталовложениями в этот сегмент.

В октябре-декабре компания поставила 1,188 млн автомобилей против 1,152 млн за аналогичный период годом ранее.

Согласно прогнозу Ford, в 2025 году показатель скорректированной EBIT составит $7-8,5 млрд, то есть существенно снизится по сравнению с 2024 годом ($10,2 млрд). Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составляет $8,3 млрд.

Ford планирует капиталовложения в $8-9 млрд на текущий год.

Совет директоров компании одобрил выплату квартальных дивидендов в размере $0,15 на акцию, а также дополнительных дивидендов на такую же сумму.

Акции Ford подешевели на 4,5% на дополнительных торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 21,8%.

Ford США
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