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"Газпром" ждет снижения отношения "долг/EBITDA" к концу 2024 года до 2,3

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Коэффициент "чистый долг"/EBITDA "Газпрома" к концу 2024 года, как ожидается, сократится до 2,3 с 2,4 на середину года.

Зампред концерна Фамил Садыгов сообщил: "Нам удалось уменьшить объем привлечения заемного финансирования по сравнению с первоначальным планом - программа заимствований ПАО "Газпром" на 2024 год сокращена с 520 млрд до 480 млрд руб., основную часть этой суммы составляют рублевые облигации. Долговая нагрузка Группы "Газпром" продолжит снижаться: мы ожидаем, что коэффициент чистый долг/EBITDA по итогам 2024 года составит не более 2,3 по сравнению с 2,8 по состоянию на конец 2023 года".

Согласно дивидендной политике, компания обязалась направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО на выплаты акционерам. Однако совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка (отношение показателя чистый долг/EBITDA) превысит уровень в 2,5.

На конец 2023 года показатель достигал 2,8. Реализуя это условие дивидендной политики, правительство выпускало директиву представителям государства в совете директоров отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год.

Газпром Фамил Садыгов правительство
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