Оценка поступлений от продаж "Газпрома" в 2024 году повышена до 7,9 трлн рублей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Оценка поступлений от продаж "Газпрома" на 2024 год повышена на 6% - до 7,9 трлн рублей, сообщается в комментарии заместителя председателя правления компании Фамила Садыгова.

29 октября совет директоров концерна утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2024 год в новых редакциях.

"Увеличение поставок газа как на внутренний рынок, так и по ключевым экспортным направлениям способствует росту доходной части бюджета. Поступления от продаж в 2024 году ожидаются на уровне 7,9 трлн рублей, что на 443 млрд рублей, или на 6% выше, чем в первоначальной редакции бюджета", - сообщил Садыгов.

Он добавил, что в новой версии бюджета повышена оценка поступлений от дочерних обществ - на 0,8 трлн рублей, до рекордных 1,4 трлн рублей.

"Несмотря на улучшение ценовой конъюнктуры во второй половине текущего года, мы сохраняем консервативный подход к бюджетному управлению. Перед руководителями подразделений и дочерних компаний ставятся жесткие лимиты по сокращению контролируемых затрат, в результате чего находятся дополнительные резервы для оптимизации. Благодаря такой системной работе нам удалось дополнительно сократить бюджет операционных расходов дочерних обществ газового бизнеса на 42 млрд рублей", - подчеркнул он.

"При этом давление на бюджет ПАО "Газпром" оказывают увеличившиеся процентные платежи по заимствованиям с плавающей ставкой и повышенные налоговые обязательства, в том числе выплата дополнительного НДПИ в размере 600 млрд рублей, отмену которого мы ожидаем со следующего года", - напомнил Садыгов.

Ожидаемый объем резервного фонда ПАО "Газпром" на конец года увеличен до 648 млрд рублей по сравнению со 180 млрд рублей в первоначальной версии бюджета 2024 года и 420 млрд рублей на конец 2023 года.