"Газпром" повысил оценку инвестиций группы на 2024 год до 2,64 трлн рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" повысил оценку инвестиций группы на текущий год.

"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2024 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) составляет 2 трлн 639 млрд 472 млн рублей", - говорится в документе.

Первая оценка инвестиций группы на 2024 год была озвучена в мае - 2,573 трлн рублей.

За полгода освоение капитальных вложений составило 1,058 трлн рублей.

"По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель снизился на 11%, несмотря на инфляционное давление. Капиталовложения были обеспечены операционным денежным потоком, который с учетом корректировки на изменение банковских депозитов составил 1,031 трлн рублей", - сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

Инвестиции группы "Газпром" на 2023 год планировались в объеме 3,056 трлн рублей (раскрыто в мае 2023). Фактический объем капитальных вложений составил 3,119 трлн рублей.

Изменение оценки инвестиций обычно происходит в результате продолжающегося утверждения инвестиционных проектов компаний группы в течение года.