Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 18:10

"Газпром" повысил оценку инвестиций группы на 2024 год до 2,64 трлн рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" повысил оценку инвестиций группы на текущий год.

"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2024 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) составляет 2 трлн 639 млрд 472 млн рублей", - говорится в документе.

Первая оценка инвестиций группы на 2024 год была озвучена в мае - 2,573 трлн рублей.

За полгода освоение капитальных вложений составило 1,058 трлн рублей.

"По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель снизился на 11%, несмотря на инфляционное давление. Капиталовложения были обеспечены операционным денежным потоком, который с учетом корректировки на изменение банковских депозитов составил 1,031 трлн рублей", - сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

Инвестиции группы "Газпром" на 2023 год планировались в объеме 3,056 трлн рублей (раскрыто в мае 2023). Фактический объем капитальных вложений составил 3,119 трлн рублей.

Изменение оценки инвестиций обычно происходит в результате продолжающегося утверждения инвестиционных проектов компаний группы в течение года.

Газпром Фамил Садыгов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк начнет строить новый офис в Петербурге в 2025 году

Глава "Росатома" заявил, что госкорпорация не уйдет с международных рынков

Глава "Росатома" заявил, что госкорпорация не уйдет с международных рынков
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });