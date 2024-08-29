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Вклад полугодия в дивидендную копилку "Газпрома" составил 16,45 рубля на акцию

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Скорректированная чистая прибыль - база для расчета дивидендов "Газпрома" - за первое полугодие 2024 года составила 779 млрд рублей (при прогнозе 516 млрд рублей).

Зампред концерна Фамил Садыгов сообщил: "Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи (дивидендная база), составила 779 млрд рублей, что на 26% выше показателя за 6 месяцев 2023 года".

Таким образом вклад полугодия в "копилку" дивидендов составил 16,45 рубля на акцию.

Впрочем, компания не дала никаких дополнительных комментариев по теме дивидендов и перспективам их выплаты. Впрочем, отношение "чистый долг/EBITDA" сократилось ниже порога, когда совет директоров может принимать решение о выплатах ниже дивидендной политики.

Согласно дивидендной политике, компания обязалась направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО на выплаты акционерам. Однако совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка (отношение показателя чистый долг/EBITDA) превысит уровень в 2,5х.

"Газпром" не выплачивал дивиденды за 2021 год. За первое полугодие 2022 года было выплачено 1,208 трлн рублей. За полный 2022 год дополнительные дивиденды не выплачивались; не было выплат по итогам работы в 2023 году.

Газпром Фамил Садыгов
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