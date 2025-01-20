ГК "Киевская площадь" начала открывать продуктовые магазины "у дома"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ГК "Киевская площадь" будет развивать сеть продуктовых магазинов на базе принадлежащего ей агрокластера "Фуд сити", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Ритейлер получил название "Фуд сити экспресс", уже открыто два магазина в разных районах Москвы.

По данным собеседников газеты, до 2026 года планируется открыть до 600 магазинов по франчайзинговой модели. Ассортимент магазинов будет состоять из свежей продукции из "Фуд сити", также ожидается организация гиперлокальной доставки.

"Киевская площадь" основана Годом Нисановым и Зарахом Илиевым и является крупнейшим участником рынка коммерческой недвижимости в России.