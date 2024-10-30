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Сливочное масло в России с начала года подорожало более чем на четверть

Сливочное масло в России с начала года подорожало более чем на четверть
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - С начала года к 28 октября сливочное масло в рознице подорожало на 25,7%, сообщил Росстат.

За неделю с 22 по 28 октября рост составил 1,9%. Причем подорожание ускорилось - неделей ранее оно составляло 1,6%. Это самые высокие темпы роста на рынке молочной продукции.

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Резкое подорожание сливочного масла за последнее время стало предметом особого внимания властей. На прошлой неделе этому было посвящено совещание у вице-премьера Дмитрия Патрушева, на котором он дал заинтересованным ведомствам ряд поручений по стабилизации цен. Очередное совещание у вице-премьера, по данным источников, намечено на 31 октября. На нем планируется обсудить меры сдерживания цен на те виды продуктов, которые находятся "в зоне риска" по динамике цен.

Кроме того, для стабилизации цен Минсельхоз, как сообщают источники, предложил на полгода обнулить пошлины на ввоз в Россию сливочного масла.

Ситуация также находится на контроле у ФАС.

Росстат также сообщил, что сыры за неделю подорожали на 0,7% (на 0,6% неделей ранее), с начала года - на 7,8%, сметана - соответственно на 0,7% (на 0,85%) и 12,8%, творог - на 0,4% (на 0,4%) и 7,2%, пастеризованное молоко - на 0,5% (на 0,6%) и 12,4%, стерилизованное - на 0,7% (на 0,7%) и 13,4%.

Рост цен на яйца за неделю замедлился и составил 0,6% (0,7% неделей ранее). По сравнению с началом года нынешние цены ниже на 18,2%.

Цены на мороженую рыбу выросли на 0,9%, подсолнечное масло - на 0,7%, овощные консервы для детского питания и черный чай - на 0,6%, маргарин и пшено - на 0,5%, баранину, мясные консервы для детского питания, пшеничный хлеб - на 0,4%, свинину, гречневую крупу - на 0,3%, говядину, сахар-песок, поваренную соль, пшеничную, муку, рис и вермишель - на 0,2%, ржаной хлеб, макаронные изделия, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%.

Мясо кур подешевело на 0,2%.

Минсельхоз Росстат ФАС Дмитрий Патрушев Молочный союз
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