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ЦБ РФ отметил высокие темпы роста кредитования компаний в годовом выражении

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Корпоративное кредитование продолжает быстро расти, темпы роста розничного портфеля существенно замедлились, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Мы видим, что розничное кредитование уже в июле-августе существенно замедлилось, его темпы становятся более сбалансированными. Конечно, на это повлияла не только наша денежно-кредитная политика, но и отмена безадресной льготной ипотеки и наше планомерное ужесточение мер против закредитованности граждан в потребительском кредитовании. То, для чего мы используем макропруденциальные инструменты регулирования", - заявила глава ЦБ.

"Корпоративное кредитование, напротив, продолжает быстро расти, оно прибавило 1,6 трлн рублей в августе и столько же в сентябре. За девять месяцев этого года это 10,6 трлн рублей. В годовом выражении темпы очень высокие, вблизи 22%. Конечно, картина в разрезе отдельных отраслей неоднородная, но по всем укрупненным отраслям есть прирост кредитных портфелей, и это полностью опровергает расхожий тезис о том, что кредит бизнесу больше недоступен, а ставка запретительна. Первые девять месяцев этого года она точно не была запретительной", - добавила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
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