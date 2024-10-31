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Сбербанк повысил прогноз по росту кредитования юрлиц в 2024 году до 18-21%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк повысил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2024 году в целом по сектору до 18-21% с 14-17% ранее, розничного - понизил до 10-12% с 12-14% ранее, говорится в его презентации.

Сбербанк в корпоративном кредитовании в 2024 году планирует наращивать портфель на уровне сектора, в розничном - расти выше сектора.

Прогноз по росту средств юрлиц на 2024 год по сектору повышен до 7-10 с 4-6%, физлиц - понижен до 23-26% с 26-29% ранее.

Банк по средствам корпоративных клиентов рассчитывает расти выше сектора, розничных - на уровне сектора.

Сбербанк
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