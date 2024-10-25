ЦБ обсуждает регулирование из-за накопления рисков в корпоративном кредитовании

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ беспокоит накопление рисков в корпоративном сегменте кредитования, банк обсуждает возможные меры регулирования для их купирования.

"Нас сейчас беспокоит накопление рисков в корпоративном кредитовании. У нас там нет макропру, мы сейчас обсуждаем, вернулись к этой теме - либо вводить макропру, либо, может быть, уточнить пруденциальное регулирование, чтобы риски, связанные с чрезмерным накоплением долга некоторыми компаниями, были учтены, и собираемся менять здесь регулирование", - сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.