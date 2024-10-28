В ВТБ отметили потерю чувствительности корпоративного кредитного портфеля к росту ставки

Феномен сравнили с аномалиями из "Пикника на обочине" Стругацких

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Продолжающийся рост корпоративного кредитного портфеля, несмотря на повышение ключевой ставки Банка России, говорит о потере чувствительности к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП), сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы наблюдаем несколько аномалий, как в книге братьев Стругацких "Пикник на обочине", которые могут легко исследоваться институтами внеземных цивилизаций и культур. Это (одна из аномалий - ИФ) потеря чувствительности роста кредитного портфеля юридических лиц к ключевой ставке", - сказал Пьянов.

Банк России возобновил цикл ужесточения ДКП в июле, повысив ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18%. В сентябре регулятор повысил ставку еще на 100 б.п. - до 19%, в октябре - на 200 б.п. - до 21%.

Корпоративный кредитный портфель в целом по банковскому сектору в январе-сентябре 2024 года вырос на 14,5%. "Мы идем по треку, приближающемуся к 20% (роста корпоративного портфеля - ИФ) по итогам года, и это все при ставке в 21%. Мы, по сути, понимаем, если бы у нас была емкость норматива краткосрочной ликвидности, мы бы легко повторили рекордный прирост 2023 года (почти 29% - ИФ)", - отметил первый зампред ВТБ.

"Мы четко видим, что у крупных участников есть определенная потеря чувствительности кредитного портфеля юрлиц к динамике ключевой ставки. Это одновременно плохо для денежно-кредитной политики, потому что проводимость ухудшается", - заявил он.

Кроме того, такая динамика корпоративного кредитования чревата ужесточением регуляторных мер. "Если не работает ценовой, монетарный механизм, поскольку новый кредит большой в месяц, и он увеличивает денежную массу, как мы все знаем, это увеличивает риски дополнительных количественных регулирований, прямых ли, косвенных ли, через взвес, через ограничения в виде лимитов или через ужесточение норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ)", - отметил Пьянов.

Еще одной аномалией, по его словам, является привлечение банками средств по ставке выше ключевой. Банки временно выиграют от повышения ставки ЦБ. "Наверняка мы будем наблюдать, что даже такое повышение на 200 б.п. не приведет к значимому пересмотру ставок по вкладам, то есть ставок на пассивной стороне, потому что они и так уже превышали ключевую. А вот на активной стороне увеличение ключевой ставки приведет к мгновенной генерации процентного дохода из-за переоценки кредитов, выданных по плавающим ставкам", - считает первый зампред ВТБ.

Он также обратил внимание на нерелевантность отдельных метрик денежного рынка, в частности ставки Ruonia. Норматив краткосрочной ликвидности "никак не вознаграждает" те инструменты пассивов, цены которых меряет Ruonia.

Другой аномалией является продолжительная инверсия процентной кривой, когда ставки на короткие сроки выше ставок на длинные сроки. "Такой продолжительности инверсии не наблюдалось, это рекорд. Больше года сохранение длительной инверсии процентной кривой, это аномалия гравитационная. Причина этого - определенная свобода интерпретации, сколько по времени наш основной борец с инфляцией будет приводить инфляцию через монетарные методы к своему таргету. И мы тоже все, как и рынок, ошибались с точки зрения срока приведения инфляции к таргету", - заявил Пьянов.

Он также отметил рекордные заимствования банковского сектора у ЦБ под залог нерыночных активов. "Это тоже способ работы с НКЛ, потому что это привлечение не так нужно для физической ликвидности, сколько для норматива", - заявил он.

"Сейчас банки имеют физическую ликвидность, достаточность капитала свободного для кредитования, но вынуждены покупать дополнительную нормативную ликвидность", - добавил первый зампред ВТБ.