В Германии в октябре розничные продажи упали рекордно за два года

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Германии в октябре розничные продажи сократились на 1,5% к сентябрю, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Это худшая динамика с октября 2022 года.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,3%.

В годовом выражении розничные продажи в ФРГ увеличились на 1% (прогноз рынка - подъем на 3,2%).

В сентябре розничные продажи выросли на 1,2% в помесячном и на 3,8% в годовом сравнении.

Продажи продуктовых ритейлеров в Германии в октябре увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, магазинов непродовольственных товаров - упали на 2,2%.

Стоимость импорта в ФРГ в октябре увеличилась на 0,6% в помесячном и снизилась на 0,8% в годовом выражении.