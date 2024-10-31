Что произошло за день: четверг, 31 октября

Заявление Набиуллиной по инфляционному таргету, уход Ксении Юдаевой из Банка России, рекордные цены на аренду жилья в РФ, пятеро погибших при взрыве газа в Черкесске

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ не будет допускать компромиссов и продолжит добиваться достижения таргета инфляции в 4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

- Ксения Юдаева с четверга покинула Банк России. Она была советником председателя ЦБ, а ранее - первым заместителем председателя и членом совета директоров. Как сообщалось, Михаил Мишустин поручил Антону Силуанову внести кандидатуру Юдаевой для избрания на пост исполнительного директора от России в МВФ.

- Пять человек погибли в Черкесске при взрыве газа, в результате которого были частично разрушены два верхних этажа пятиэтажки. В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения дома.

- Цены на аренду жилья в России обновили исторические максимумы. По данным Аналитического центра ДОМ.РФ, в Москве арендные ставки в среднем составляют 111 тыс. рублей в месяц, в Санкт Петербурге - 56 тыс. рублей, в нестоличных городах - 43 тыс. рублей.

- Бизнесмен Роман Авдеев передал свою долю в концерне "Россиум" структурам Сергея Сударикова, завершив выход из активов и проектов в России.

- Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума о евроинтеграции. Как сообщалось, 50,35% избирателей проголосовали за внесение положения о евроинтеграции в Конституцию, 49,65% высказались против.

- Российский боксер Александр Поветкин временно отстранен в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил.