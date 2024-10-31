Starbucks сократила квартальную чистую прибыль на 25%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, зафиксировала 25%-е снижение чистой прибыли в четвертом финансовом квартале при росте выручки на 3%. Оба показателя оказали слабее прогнозов рынка.

За квартал, который завершился 29 сентября, чистая прибыль компании составила $909,3 млн, или $0,8 в расчете на акцию, по сравнению с $1,22 млрд, или $1,06 на акцию, годом ранее.

Квартальная выручка Starbucks повысилась до $9,07 млрд с $9,37 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании в четвертом финквартале на уровне $0,86 на акцию при выручке в $9,19 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи снизились на 7%, тогда как аналитики в среднем ожидали их уменьшения на 6,2%. Количество покупок сократилось на 8%, средняя сумма чека увеличилась на 2%.

Сопоставимые продажи в Северной Америке и в США снизились на 6%, в остальном мире - на 9%, в том числе в Китае - на 14%.

В четвертом финквартале число кофеен Starbucks по всему миру увеличилось на 722 - до 40 199 заведений. В том числе в США работает 16 941 кофейня Starbucks, в Китае - 7596.

Компания выплатит дивиденды в размере $0,61 на акцию по итогам прошедшего квартала.

На телеконференции главный исполнительный директор Starbucks Брайан Никкол заявил, что кофейни компании не будут повышать цены в США в течение ближайшего года. Он также анонсировал меры, которые должны сделать посещение кофеен более удобным.