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Сбербанк отметил снижение спроса в розничном кредитовании

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает снижение спроса на розничные кредиты, ждет замедления спроса на корпоративные кредиты в перспективе одного-двух кварталов, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка в четверг.

"В рознице оно уже происходит, в корпоративном сегменте чуть позже, но тоже будет", - сказал он.

Сбербанк не прогнозирует "какого-то значимого" роста розничного кредитования в четвертом квартале, отметил финдиректор.

В корпоративном сегменте продолжают выбираться кредитные средства на реализацию уже начатых проектов.

"Конечно, к новым проектам сегодня очень пристальное внимание у всех банков. И компании тоже все меньше и меньше будут начинать в текущих условиях новые инвестиционные проекты, наверное, будут откладывать это до более приемлемых экономических условий. Мы ожидаем, что достаточно скоро это случится. Я не могу сказать, что это уже случилось в октябре или точно будет в ноябре, но на горизонте одного-двух кварталов, конечно, снижение спроса произойдет", - заявил Скворцов.

По его словам, корпоративные заемщики, которые сейчас обращаются за кредитами, достаточно качественные. "Мы предъявляем очень высокие требования к ним и с точки зрения ставки, и с точки зрения оценки их финансового состояния. Они эти требования проходят, именно поэтому мы кредиты выдаем", - сказал финдиректор, отметив, что в первую очередь речь идет о компаниях с небольшой долговой нагрузкой, но устойчивым денежным потоком.

Сбербанк в третьем квартале 2024 года увеличил портфель корпоративных кредитов по МСФО на 8,9%, до 26,5 трлн рублей, розничных - на 3,2%, до 18,1 трлн рублей. С начала года корпоративный кредитный портфель банка вырос на 13,9%, розничный - на 12,4%.

Сбербанк Тарас Скворцов
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