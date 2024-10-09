Сбербанк в сентябре замедлил темпы роста кредитов на фоне высоких ставок

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк в сентябре 2024 замедлил темпы роста кредитования: розничный портфель вырос на 1% против 1,5% в августе, корпоративный - на 1,9% в реальном выражении против 3,3% месяцем ранее, сказано в его отчетности.

"В условиях высоких ставок в экономике и ужесточения требований регулятора мы видим снижение спроса как со стороны корпоративных клиентов, так и розничных, что привело к замедлению роста кредитования", - заявил глава банка Герман Греф.

Корпоративный кредитный портфель на 1 октября превысил 26,6 трлн рублей, показав рост с начала года на 14,1% и (+13,3% без учета валютной переоценки).

Портфель розничных кредитов за 9 месяцев увеличился на 9,6% с начала года (без учета секьюритизации и цессии по автокредитам), до 17,3 трлн рублей.

Портфель ипотеки вырос без учета секьюритизации на 1,1% за сентябрь или на 5,2% с начала года, составив 10,8 трлн рублей. В сентябре банк выдал 222 млрд рублей ипотечных кредитов (231 млрд рублей месяцем ранее).

Портфель потребительских кредитов в сентябре снизился на 0,6% на фоне роста ставок в экономике и как следствие мер, принятых регулятором по ужесточению регулирования потребительского кредитования, отмечает Сбербанк. В августе банк нарастил потребкредитование на 0,8%. С начала года портфель потребкредитов вырос на 7,9%, до 4,1 трлн рублей.

Портфель кредитных карт прибавил 3% за месяц (3,6% в августе) или 34,2% с начала года, а объем портфеля превысил 2,1 трлн рублей.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банка выросла до 2,1% с 2% в августе.

Средства физических лиц превысили 26,1 трлн рублей. В сентябре прирост средств частных клиентов ускорился до 1,6% за месяц (+1,3% без учета валютной переоценки) на фоне улучшения условий по вкладам. С начала года рост составил 15,4% (+14,8% без учета валютной переоценки).

Средства юридических лиц составили 12,4 трлн рублей и выросли на 2% за месяц (0,7% без учета валютной переоценки). С начала года рост составил 13,6% (12,2% без учета валютной переоценки).