Сбербанк в августе ускорил темпы прироста корпоративных кредитов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк в августе нарастил кредиты юридическим лицам по РСБУ на 3,9% (+3,3% без учета валютной переоценки), до 25,9 трлн рублей, говорится в отчетности банка.

Розничный кредитный портфель в августе вырос на 1,5% (+0,3% в июле), до 17,1 трлн рублей. Частным клиентам в августе было выдано 598 млрд рублей. кредитов.

Корпоративный кредитный портфель банка в целом с начала года вырос на 10,9% (+11% без учета валютной переоценки), розничный - на 10%.

Доля просроченной задолженности в августе изменилась незначительно и составила 2% (2,1% в июле).

Средства юридических лиц составили 12,1 трлн рублей и выросли на 10,7% за месяц (после снижения на 1,3% в июле). С начала года средства юридических лиц увеличились на 11,4% (11,8% без учета валютной переоценки).

Средства физических лиц составили 25,7 трлн рублей и выросли на 0,9% за месяц (рост на 0,7% в июле), с начала года - на 13,6% .

"Мы сохраняем стабильный рост в средствах физических лиц, который составил 0,9% за месяц и 13,6% с начала года, за счет улучшения условий нашей линейки вкладов на фоне растущих процентных ставок в экономике. Кроме того, мы значимо нарастили средства корпоративных клиентов, объем которых вырос на 10,7% за месяц и превысил 12 трлн рублей", - сказал через пресс-службу президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.