Nebius во II квартале увеличил выручку в 5,3 раза

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Nebius (Yandex N.V.) опубликовал первые финансовые результаты после закрытия финального этапа сделки по продаже "Яндекса".

Компания развивает четыре направления бизнеса: облачную платформу Nebius AI, краудсорсинговую платформу Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen.

Согласно сообщению Nebius, консолидированная выручка по итогам II квартала выросла в 5,3 раза и составила $24,9 млн.

Отрицательный показатель скорректированной EBITDA в отчетном периоде сократился на 1% - до $68,1 млн. Скорректированный чистый убыток снизился на 7% и составил $72,7 млн.

Остаток денежных средств у Nebius составляет $2,5 млрд.

Капзатраты компании по итогам II квартала оцениваются на уровне $161,6 млн. Компания ожидает, что в ближайшие кварталы этот показатель "значительно увеличится" в связи с наращиванием мощностей дата-центров.

15 июля Nebius вышла из капитала российского бизнеса "Яндекса". В результате сделки компания получила $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса A.

Основным акционером Nebius является семейный траст Аркадия Воложа (LASTAR Trust), которому принадлежат 15,5% капитала и 59,2% голосов. Free float - 78% капитала и 29,8% голосов.