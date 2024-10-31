Поиск

FT узнала, что Маск готовит новый инвестраунд xAI с оценкой на уровне $45 млрд

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск обсуждает привлечение финансирования для своего ИИ-стартапа xAI с общей оценкой на уровне $45 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В рамках инвестраунда, прошедшего этим летом, xAI оценивался примерно вдвое дешевле и привлек $6 млрд.

Переговоры находятся на ранней стадии. В них принимают участие как существующие инвесторы компании, включая Sequoia Capital и Valor Equity, так и новые. Ожидается, что Valor будет ведущим участником нового инвестраунда.

Маск, в том числе контактирует с одними из крупнейших инвесторов Ближнего Востока - из Катара и Саудовской Аравии.

xAI была создана в июле 2023 года, а в ноябре того же года запустила чат-бота Grok, конкурента ChatGPT.

Илон Маск xAI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин и "ДОМ.РФ" хотят улучшить механизм перераспределения лимитов по ипотеке

Минфин и "ДОМ.РФ" хотят улучшить механизм перераспределения лимитов по ипотеке

Госдуме предложили ко второму чтению бюджета перераспределить 7 трлн рублей

В РФ прогнозируют дальнейший рост производства яиц в ближайшие месяцы

В РФ прогнозируют дальнейший рост производства яиц в ближайшие месяцы

Merck в III квартале снизила чистую прибыль на 33% и ухудшила годовой прогноз

Merck в III квартале снизила чистую прибыль на 33% и ухудшила годовой прогноз

Ксения Юдаева покидает пост советника председателя ЦБ РФ

Ксения Юдаева покидает пост советника председателя ЦБ РФ

Купившая активы Schaeffler компания приобрела и калужский завод автокомпонентов Benteler

Роман Авдеев полностью вышел из российских активов

В руководстве Сбербанка ждут позитивного эффекта от повышения ставки ЦБ

В руководстве Сбербанка ждут позитивного эффекта от повышения ставки ЦБ

В Москве здание Первого чешско-российского банка в Москве продали за 0,5 млрд рублей

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });