FT узнала, что Маск готовит новый инвестраунд xAI с оценкой на уровне $45 млрд

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск обсуждает привлечение финансирования для своего ИИ-стартапа xAI с общей оценкой на уровне $45 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В рамках инвестраунда, прошедшего этим летом, xAI оценивался примерно вдвое дешевле и привлек $6 млрд.

Переговоры находятся на ранней стадии. В них принимают участие как существующие инвесторы компании, включая Sequoia Capital и Valor Equity, так и новые. Ожидается, что Valor будет ведущим участником нового инвестраунда.

Маск, в том числе контактирует с одними из крупнейших инвесторов Ближнего Востока - из Катара и Саудовской Аравии.

xAI была создана в июле 2023 года, а в ноябре того же года запустила чат-бота Grok, конкурента ChatGPT.