ИИ-компания Маска xAI привлекла $6 млрд в ходе инвестраунда

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Компания Илона Маска xAI, работающая в сфере искусственного интеллекта, привлекла финансирование на сумму $6 млрд в рамках инвестраунда, в котором приняли участие, в частности, Valor Equity Partners и Sequoia Capital.

"Привлеченные средства будут использованы для вывода первых продуктов xAI на рынок, создания передовой инфраструктуры, а также активизации исследований и разработок в сфере технологий будущего", - говорится в сообщении xAI.

Среди других инвесторов, принявших участие в раунде привлечения финансирования xAI - Vy Capital, Andreessen Horowitz, Fidelity Management & Research Co., а также саудовский принц аль-Валид ибн Талал.

"xAI в первую очередь сфокусирована на разработке продвинутых ИИ-систем, которые будут честными, компетентными и максимально полезными для человечества", - говорится в сообщении компании.

Маск написал в своем аккаунте в соцсети X в понедельник, что до проведения инвестраунда xAI оценивалась в $18 млрд.

ИИ-компания Маска была создана в июле 2023 года. В ноябре xAI запустила ИИ-модель Grok, конкурента чат-бота GPT, предложив ее пользователям соцсети X.