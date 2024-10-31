Brent подорожала до $73,14 за баррель

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост к вечеру четверга благодаря хорошим статданным из Китая, а также на новостях о неожиданном снижении запасов топлива в США на прошлой неделе.

К 17:41 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,59 (0,8%) - до $73,14 за баррель. Срок обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгующиеся контракты на январь подорожали на $0,71 (1%) - до $72,87 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,75 (1,1%) и составляла $69,36 за баррель.

"Цены на нефть растут, подпитываемые оптимизмом относительно спроса на топливо в США после неожиданного сокращения запасов нефти и бензина, - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - Добавьте к этому надежды на всплеск спроса со стороны Китая и слухи о том, что ОПЕК может отложить повышение добычи, и у вас получится рецепт краткосрочного подъема цен".

Запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 515 тыс. баррелей, бензина - на 2,71 млн баррелей, по данным министерства энергетики. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали роста резервов нефти на 2,3 млн баррелей, бензина - на 0,6 млн баррелей.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре вырос до 50,1 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление в четверг. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ослабление. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые с апреля.