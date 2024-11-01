Поиск

Brent подорожала до $74,23 за баррель

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром в пятницу, инвесторы оценивают риски и обстановку на Ближнем Востоке.

К 8:03 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,42 (1,95%), до $74,23 за баррель. В четверг Brent подорожала на $0,65 (0,9%), до $72,81 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,46 (2,11%), до $70,72 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,65 (1%), до $69,26 за баррель.

По данным израильской разведки, Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, сообщил Axios со ссылкой на источники. При проведении атаки Иран может использовать большое количество БПЛА и баллистических ракет.

Brent WTI Ирак Иран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вступают в силу требования закона о майнинге криптовалют

Вступают в силу требования закона о майнинге криптовалют

Estee Lauder завершила I финквартал с чистым убытком и дала слабый прогноз

Estee Lauder завершила I финквартал с чистым убытком и дала слабый прогноз

Минфин и "ДОМ.РФ" хотят улучшить механизм перераспределения лимитов по ипотеке

Минфин и "ДОМ.РФ" хотят улучшить механизм перераспределения лимитов по ипотеке

Госдуме предложили ко второму чтению бюджета перераспределить 7 трлн рублей

В РФ прогнозируют дальнейший рост производства яиц в ближайшие месяцы

В РФ прогнозируют дальнейший рост производства яиц в ближайшие месяцы

Merck в III квартале снизила чистую прибыль на 33% и ухудшила годовой прогноз

Merck в III квартале снизила чистую прибыль на 33% и ухудшила годовой прогноз

Ксения Юдаева покидает пост советника председателя ЦБ РФ

Ксения Юдаева покидает пост советника председателя ЦБ РФ

Купившая активы Schaeffler компания приобрела и калужский завод автокомпонентов Benteler

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });