Brent подорожала до $74,23 за баррель

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром в пятницу, инвесторы оценивают риски и обстановку на Ближнем Востоке.

К 8:03 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,42 (1,95%), до $74,23 за баррель. В четверг Brent подорожала на $0,65 (0,9%), до $72,81 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,46 (2,11%), до $70,72 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,65 (1%), до $69,26 за баррель.

По данным израильской разведки, Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, сообщил Axios со ссылкой на источники. При проведении атаки Иран может использовать большое количество БПЛА и баллистических ракет.