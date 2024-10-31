Нефть Brent подорожала до $73,02 за баррель

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 515 тыс. баррелей - до 425,51 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны.

Товарные запасы бензина сократились на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 977 тыс. баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 по московскому времени составляет $73,02 за баррель, что на $0,47 (0,65%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $1,43 (2%), до $72,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,44 (0,64%), до $69,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,4 (2,1%), до $68,61 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в четверг оказали позитивные статданные из Китая, повышающие оптимизм в отношении экономики КНР - крупнейшего мирового импортера нефти.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре вырос до 50,1 пункта с сентябрьских 49,8 пункта, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ослабление. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые с апреля.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ослабление опасений трейдеров в отношении возможности перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну спровоцировало пересмотр размера премии за риск к ценам на нефть, что и привело к их резкому падению в начале этой недели.