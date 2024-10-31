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Brent остается в плюсе и торгуется у $72,9 за баррель

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе днем в четверг, инвесторы оценивают перспективы экономики КНР и геополитические риски.

К 14:30 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,35 (0,48%) до $72,9 за баррель. Срок обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые фьючерсы на январь дорожают на $0,46 (0,64%) - до $72,62 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,43 (0,63%), до $69,04 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в четверг оказывают позитивные статданные из Китая, повышающие оптимизм в отношении экономики КНР - крупнейшего мирового импортера нефти.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре вырос до 50,1 пункта с сентябрьских 49,8 пункта, сообщило Государственное статистическое управление. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ослабление. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые с апреля.

"Посмотрим, приведут ли меры стимулирования [китайской экономики] к восстановлению спроса на внутреннем рынке, чтобы можно было компенсировать потенциальное ослабление внешнего спроса", - отмечают аналитики ING.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля рекомендовала жителям десяти населенных пунктов на юге Ливана перебраться к северу от реки Авали в 50 км от границы с Израилем. Речь идет о населенных пунктах, расположенных близ городов Тир (Сур) и Набатия, которые подвергаются наиболее мощным ударам ЦАХАЛа в рамках операции против ливанского шиитского движения "Хезболла".

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