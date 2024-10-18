Ведение реестра майнеров передадут от Минцифры к ФНС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки к закону о цифровой валюте, которые передают ведение реестра майнеров цифровой валюты от Минцифры в Федеральную налоговую службу.

Законопроект также определяет, что ФНС будет получать от майнеров цифровой валюты идентификатор всех ордеров на ее продажу. До последнего времени в законе не был определен орган власти, ответственный за консолидацию информации о полученной в результате майнинга цифровой валюты.

Принятый летом закон о майнинге определял, что с 1 ноября 2024 года все компании и ИП, занимающиеся добычей криптовалюты в России, должны будут войти в специальный реестр, который ведет Минцифры. Одобренная комитетом поправка передает эти полномочия ФНС.

Кроме того, налоговые органы наделяются полномочием по получению всей информации о движениях цифровой валюты, которую получают и продают майнеры: адреса-идентификаторы, история сделок, ордера.

Одновременно законопроект существенно расширяет доступ к этой информации со стороны органов власти и следствия. По действующему законодательству, адрес-идентификатор сделок по криптовалюте предоставляется Росфинмониторингу, ФСБ, ФНС, Росимуществу по их запросам. Предлагается разрешить предоставлять информацию федеральным органам власти, прокуратуре, органам дознания и следствия, а также оперативно-розыскным службам для выполнения их задач.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта, инициатором законодательных изменений является Минфин. "Функционал, осуществляемый ФНС, в настоящее время в наибольшей степени соответствует функционалу, установленному законом в отношении уполномоченного органа. В этой связи возникает необходимость определить ФНС уполномоченным органом за получение информации о намайненной цифровой валюте и об адресе-идентификаторе, а также за предоставление указанной информации в Росфинмониторинг и Банк России в рамках, предусмотренных между ними соглашением, и за осуществление надзорных функций за соблюдением требований, предъявляемых к лицам, организующим деятельность майнинг-пула", - пояснил собеседник агентства.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на планерном заседании Госдумы 22 октября. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 марта 2025 г.