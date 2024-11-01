В России вылов рыбы к 28 октября был на 8,1% меньше прошлогоднего

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российские рыбаки к 28 октября выловили 4,2 млн тонн рыбы и других водных биоресурсов, что на 8,1% меньше, чем на аналогичную дату 2023 года, сообщается в материалах Росрыболовства.

Разрыв с показателями прошлого года увеличился. Неделю назад он составлял 7,9%.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выловлено 3,2 млн тонн, что на 8,4% меньше, чем год назад. Вылов минтая вырос на 2,3 тысячи тонн, до 1,8 млн тонн, тихоокеанской сельди - на 50,2 тысячи тонн, до 343,7 тысячи тонн, сардины иваси - на 60,8 тысячи тонн, до 402,4 тысячи тонн. В то же время трески добыто на 5,6 тысячи тонн меньше (95,9 тысячи тонн), дальневосточной камбалы - на 12,9 тысячи тонн (57,2 тысячи тонн).

Вылов тихоокеанских лососей составил 233,9 тысячи тонн, в том числе горбуши - 136,2 тысячи тонн, кеты - 53,1 тысячи тонн, нерки - 35,9 тысячи тонн. Общий показатель на 13,4% ниже, чем в 2022 году (выловы лососей в силу жизненного цикла их основного вида - горбуши - традиционно сравниваются между четными и между нечетными годами). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вылов упал на 61,5%.

В Северном бассейне выловлено 388,4 тысячи тонн рыбы, что на 3% меньше, чем годом ранее. На промысле трески вылов составил 198,9 тысячи тонн (на 31,5 тысячи тонн меньше), пикши - 50,1 тысячи тонн (на 16,2 тысячи тонн меньше), мойвы - 51,7 тыс. тонн (на 28,6 тысячи тонн больше). В Западном бассейне улов снизился на 3,2%, до 61,3 тысячи тонн. В том числе балтийской сельди получено 20,5 тысячи тонн (на 0,5 тысячи тонн меньше).

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна снизили вылов на 19,8%, до 26,8 тысячи тонн, Волжско-Каспийского - на 11,4%, до 59,7 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 425,95 тыс. тонн рыбы, что на 10,2% ниже показателя 2023 года. В том числе в зонах иностранных государств вылов вырос на 8,8%, до 247 тыс. тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - снизился на 27,7%, до 178,9 тыс. тонн.