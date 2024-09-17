В Росрыболовстве предупредили о возможном снижении производства красной икры в 2024 году

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Производство икры лососевых рыб в России по итогам 2024 года может составить 11-13 тыс. тонн, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков журналистам в кулуарах VII Международного рыбопромышленного форума во вторник в Петербурге.

"Производство красной икры, конечно, снизится, потому что этот год неурожайный был по лососю. Но у нас такие выловы были и до этого, в советское время около 200 тыс. тонн (лосося - ИФ) вылавливали. Безусловно, икра будет к столу на Новый год. (...) Около 11-13 тыс. тонн красной икры (будет произведено в 2024 году - ИФ)", - прогнозирует Шестаков.

Как сообщалось, лососевая путина в этом году отстает от показателей двух предыдущих лет, предварительные итоги ее вылова составляют 215,4 тыс. тонн. Это ниже показателя 2022 года (выловы лососей традиционно сравниваются между четными и между нечетными годами в силу жизненных особенностей их основного вида - горбуши), который составил 272 тыс. тонн. В прошлом году было добыто 609 тыс. тонн лососей, что стало вторым результатом после рекордного 2018 года, когда лососевая путина принесла 676 тыс. тонн.

В 2023 году производство красной икры в РФ выросло до 23,9 тыс. тонн с 9,6 тыс. тонн в 2022 году.