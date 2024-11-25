Росрыболовство отметило снижение вылова рыбы к 18 ноября на 8,2%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российские рыбаки к 18 ноября выловили 4,45 млн тонн рыбы, что на 8,2% меньше, чем на аналогичную дату 2023 года, сообщается в материалах Росрыболовства.

Неделей ранее (на 11 ноября) темпы снижения также составляли 8,2%.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выловлено 3,391 млн тонн, что на 8,2% меньше прошлогоднего. Минтая добыто 1,814 млн тонн (на 8,3 тысячи тонн больше), тихоокеанской сельди - 369,3 тысячи тонн (на 45,5 тысяч тонн больше), сардины иваси (в исключительной экономической зоне РФ) - 493,5 тысяч тонн (на 49,2 тысячи тонн больше), трески - 99,1 тысячи тонн (на 6 тысяч тонн меньше), камбалы - 58 тысяч тонн (на 15,1 тысячи тонн меньше).

Вылов тихоокеанских лососей составил 235,4 тысячи тонн, в том числе горбуши - 136,2 тысячи тонн, кеты - 54,6 тысячи тонн, нерки - 35,9 тысячи тонн. По сравнению с 2022 годом (выловы лососей сравниваются между четными и между нечетными годами в соответствии с жизненным циклом их основного вида - горбуши) вылов снизился на 13,5%. По сравнению с 2023 годом падение составило 61,3%.

В Северном бассейне вылов сократился на 3,5%, до 408,5 тысяч тонн. Трески добыто 207,1 тысячи тонн (на 35,2 тысячи тонн меньше), пикши - 55,8 тысячи тонн (на 14,1 тысячи тонн меньше), мойвы - 51,7 тысячи тонн (на 28,6 тысячи тонн больше).

В Западном бассейн добыто 66,3 тысячи тонн, что на 1,9% меньше, чем годом ранее. В частности, вылов балтийской сельди снизился на 0,5 тысячи тонн, до 21,8 тысячи тонн.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна выловили 29,6 тысячи тонн, что 17% меньше, чем год назад, Волжско-Каспийского - 66,8 тысячи тонн (на 12,5% меньше). Так, каспийской кильки добыто 21,1 тысячи тонн, что, на 5,8 тысячи тонн меньше, чем годом ранее.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 447 451 тонну рыбы и других водных биоресурсов, что на 11,9% ниже уровня соответствующего периода 2023 года. В том числе в зонах иностранных государств добыто 257 744 тонны (на 1,4% больше), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - 189 707 тонн (на 25,2% меньше).