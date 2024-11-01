Новый владелец "Рольфа" выкупил компанию у государства по цене в пределах 30-40 млрд руб.

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Структура нового владельца дилерского холдинга "Рольф" - бизнесмена Умара Кремлева - приобрела активы группы у Росимущества по рыночной стоимости в пределах 30-40 млрд рублей, сообщил журналистам гендиректор дилера Роман Антонов.

Активы "Рольфа" по указу президента РФ Владимира Путина в конце 2023 года были переданы во временное управление Росимуществу. За несколько лет до этого, в 2019 году, под уголовное преследование подпали топ-менеджеры дилера, в том числе основатель бизнеса Сергей Петров, который уже тогда покинул РФ, переехав в Австрию.

После публикации год назад президентского указа Генпрокуратура РФ подала в петербургский суд иск об обращении дилера в госсобственность. Заявление было удовлетворено. Основанием для этого, как отметил суд в своем решении, стало то, что Петров руководил компанией будучи параллельно депутатом Госдумы, куда он избирался в 2007-2016 годах.

Весной этого года "Рольф" возглавил Антонов, который является бизнес-партнером предпринимателя Кремлева. Компания в начале сентября публиковала пресс-релиз, в котором сообщала, что владельцем холдинга стал Кремлев, который как "новый стратегический инвестор позволит компании сохранить свою уникальную корпоративную культуру и расширить спектр деятельности компании, фокусируясь на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов".

Вслед за этим в конце сентября был опубликован президентский указ, в соответствии с которым "Рольф" был выведен из-под управления Росимущества.

Общаясь с журналистами с пятницу на открытии нового дилерского центра "Рольфа" в Серпухове, Антонов сообщил, что сделка по приобретению дилера у Росимущества была денежной, и ее цена была определена по итогам оценки, проведенной госструктурой. "Да, сделка была денежная, по рыночной стоимости. Была оценка Росимущества, по которой мы приобретали компанию. Сделка была не бесплатная, мы за нее платили. В параметрах 30-40 млрд руб., как аналитики говорили", - сказал гендиректор "Рольфа" журналистам.

Примерно такую цену сделки этой осенью предполагали источники "Коммерсанта". Они говорили, что бизнес дилера обычно оценивается в три EBITDA. По этому мультипликатору и исходя из скорректированной EBITDA в отчете "Рольфа" за 2023 год сделку можно было оценить примерно в 40 млрд руб. Собеседник газеты на рынке слышал, что с учетом долга дилер мог быть оценен в 30 млрд руб.

Антонов также подтвердил, что формально владельцем "Рольфа" сейчас является АО "Автомобильные технологии", зарегистрированное в мае текущего года. На то, что эта компания является единственным владельцем активов холдинга, АО "Рольф" указало в опубликованном накануне сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации.

"Рольф" - один из крупнейших в России автодилерских холдингов, имеет портфель из более 30 брендов. Сеть компании насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Обновленная стратегия компании предполагает также активное расширение присутствия в регионах РФ. За 2023 год дилер реализовал около 131 тыс. автомобилей (+31,4%), в том числе 28,7 тыс. новых (+13%) и 102,3 тыс. с пробегом (+37,8%), став самым крупным игроком своего сектора по обороту - годовая выручка составила 324 млрд руб. (+40%).