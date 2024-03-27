Гендиректором "Рольфа" стал бизнес-партнер Умара Кремлева Роман Антонов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Гендиректором автодилера "Рольф" стал бизнес-партнер предпринимателя, главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, также возглавляющий совместный проект с участием ВТБ в сфере букмекерского бизнеса.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, АО "Рольф" с 26 марта возглавил Роман Антонов, который с июня 2021 года также является гендиректором подконтрольного банку ВТБ АО "Современные платежные решения" (СПР).

Эта компания в 2021 году приобрела ООО НКО "Мобильная карта", которое с сентября 2021 года по распоряжению президента Владимира Путина является единым центром учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов в России. По состоянию на конец 2021 года акционерами СПР, согласно последней имеющейся в открытом доступе отчетности компании, были подконтрольное госбанку ООО "БФ Прямые Инвестиции" (49%), АНО "Центр прогресса бокса" (41%) и сам Кремлев (10%).

Антонов, накануне возглавивший "Рольф", также является руководителем и совладельцем связанных с Кремлевым юрлиц, зарегистрированных в подмосковном Серпухове. В частности, он возглавляет подконтрольное "Центру развития бокса" ООО "Удача" и владеет 10% долей в ООО "Прогресс", бенефициаром которого с долей 90% является Кремлев.

Комментарий "Рольфа" о смене гендиректора "Интерфаксу" получить не удалось.

О том, что автодилер может перейти в сферу влияния Кремлева, в начале марта писал телеграм-канал "Русский автомобиль". Канал сообщал, что коммерсант, ранее не связанный с автобизнесом, уже выступал на совете директоров "Рольфа", пообещав не менять структуру компании и заявив о намерении сохранить операционный контроль у заместителя гендиректора Светланы Виноградовой. Возглавлявший "Рольф" с конца 2023 года выходец из "Авилона" Алексей Гуляев, как отмечал канал, почти не участвовал в операционной деятельности дилера.

"Рольф" - один из крупнейших в России автодилерских холдингов, имеет портфель из 30 автомобильных брендов. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла автомобилей с пробегом в Москве и Петербурге. За 2023 год дилер, как сообщает его сайт, реализовал около 131 тысячи автомобилей (+31,4%), в том числе 28,7 тысячи новых (+13%) и 102,3 тысячи подержанных (+37,8%). Финансовые результаты за прошлый год компания не публиковала. За 2022 год выручка дилера по МСФО была на уровне 231,6 млрд рублей (-36,2%).

Активы "Рольфа" в конце 2023 года были переданы во временное управление Росимуществу указом президента Владимира Путина от 22 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что указ был связан "с исключительно экономической целесообразностью, соблюдением соответствующего законодательства РФ и с учетом известной международной экономической конъюнктуры". Журналисты обращали внимание Пескова на то, что компания является российской. "Нет, там же и разные офшорные владения, и так далее. Она - российская компания, но, как вы понимаете, различные схемы владения, которые требовали вмешательства", - объяснил тогда Песков.

В самом "Рольфе" заявляли, что передача активов компании во временное управление Росимуществу не повлияет на операционную деятельность. "Данные изменения никак не отразятся на деятельности организации. АО "Рольф" сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами. Росимущество как временный управляющий акциями АО "Рольф" намерено развивать организацию, улучшать ее финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками", - говорили "Интерфаксу" в компании.

В конце февраля 2024 года активы "Рольфа" были переданы в госсобственность решением Московского райсуда Петербурга по иску Генпрокуратуры.

Руководители "Рольфа", включая основателя компании Петрова, несколько лет назад попали под уголовное преследование по делу о незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (ч.3 ст.193.1 УК).

По версии следствия, в 2014 году Петров, экс-директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро, бывший гендиректор дилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия в составе группы с иными, неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление за границу денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера, на счета Panabel с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.

Петров, ныне проживающий за пределами России, был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Какой-либо вывод денег из "Рольфа" безнесмен отрицал. Его защита указывала на отсутствие события преступления ввиду того, что сделка, которую следствие положило в основу уголовного дела, была стандартной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.