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Ижевская площадка в октябре выпустила 7,7 тыс. автомобилей Lada Largus

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ижевская площадка АО "АвтоВАЗ" ("Lada Ижевск") в октябре выпустила 7 тыс. 711 автомобилей Lada Largus, сообщает пресс-служба площадки в пятницу.

"Несмотря на все сложности и санкционное давление, у нас очередное достижение: в октябре произведено рекордное количество автомобилей - 7711 Lada Largus", - говорится в сообщении со ссылкой на гендиректора предприятия Александра Богачева.

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Отмечается, что с мая, когда в Ижевске возобновился выпуск автомобилей Lada Largus, их изготовлено более 25,5 тыс. штук.

Автомобиль Lada Largus, выпуск которого на тольяттинском заводе "АвтоВАЗа" был приостановлен в 2022 году, с середины мая этого года перезапущен в серийное производство на ижевской площадке концерна. Автопроизводитель заявлял, что перенос выпуска Lada Largus из Тольятти в Ижевск позволил ему оптимизировать производство и заложить основу для дальнейшего развития марки. Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в середине мая говорил журналистам, что в этом году планируется выпустить до 50 тыс. Lada Largus, включая электромобиль e-Largus. Фактический объем производства будет зависеть от конъюнктуры авторынка, отмечал он.

В конце мая вице-президент по продажам и маркетингу концерна Дмитрий Костромин сообщал "Интерфаксу" о планах произвести около 90 тыс. автомобилей Lada Largus.

Lada Largus АвтоВАЗ Ижевск Lada
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