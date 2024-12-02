Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре упали месяц к месяцу на 10-25%

В годовом выражении продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada выросли на 10%

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada на российском рынке в ноябре 2024 года показали 10-процентный рост в годовом выражении, снизившись при этом месяц к месяцу на 8% за счет падения реализации автомобилей практически всех основных семейств, кроме перезапущенного в середине года Lada Largus.

Как сообщила в понедельник пресс-служба "АвтоВАЗа", в ноябре в России было реализовано 39 583 Lada (+9,8%). Ноябрьский результат был на 7,7% ниже показателя октября текущего года, в котором концерн продал 42 875 машин.

Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов говорил журналистам на Транспортной неделе, что в первой половине ноября компания увидела явное замедление авторынка, находящегося под давлением высоких ставок. Он отмечал, что к середине месяца рынок показывал динамику на 40% ниже по сравнению с той, что в "АвтоВАЗе" прогнозировали на тот месяц.

"По своим продажам в ноябре мы видим падение чуть меньше - в пределах 25-30% от наших планов на этот месяц. Если сравнивать с ноябрем прошлого года, ожидаются примерно равные показатели, хотя отставание уже намечается. Поэтому сейчас говорить выверенно по объему продаж по году, в целом по рынку и по нашему бренду, я бы не стал. Надо эти полтора месяца ещё доработать", - говорил Соколов журналистам в середине ноября, акцентируя внимание на том, что "многое будет зависеть от решения и от сигналов Центрального банка в отношении возможного роста ключевой ставки".

Ноябрьские данные продаж "АвтоВАЗа" фиксируют помесячное снижение реализации по всем основным модельным семейства, кроме Lada Largus, выпуск которого в Тольятти летом 2023 года был приостановлен. В мае 2024 года производство было перенесено на автозавод в Ижевск. К концу июня модель вернулась на рынок и сейчас, как отмечает "АвтоВАЗ", показывает кратный рост: в ноябре было реализовано 6 379 пассажирских универсалов (рост в 2,4 раза м/м) и 1 867 фургонов (рост более чем в 2 раза м/м).

Продажи Lada Granta в ноябре составили 14 741 автомобиль (-25,9% м/м). По итогам 11 месяцев реализовано 190 348 штук, что соответствует уровню прошлого года.

Lada Vesta в ноябре разошлась тиражом в 8078 автомобилей (-10,4%). По итогам 11 месяцев продано 113 302 Vesta, что в 2,7 раза превысило показатель за аналогичный период 2023 года.

Lada Niva Legend в ноябре показала результат в 4 137автомобилей (-17,8% м/м), по итогам 11 месяцев - 44 218 штук (+14,4% г/г). Lada Niva Travel - 3815 (-20,7% м/м) и 46 670 штук (+4,8% г/г) соответственно.

За 11 месяцев 2024 года "АвтоВАЗ" продал в России 417 437 Lada (+30,6%).