"АвтоВАЗ" запустил серийное производство бизнес-седана Lada Aura в Тольятти

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Серийное производство седана бизнес-класса Lada Aura стартовало на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти при участии президента РФ Владимира Путина.

Путин в среду в режиме видеосвязи дал старт нескольким промышленным проектам в регионах РФ, в том числе по выпуску новой автовазовской модели. Также в церемонии принял участие глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

Президент отметил, что ранее лично опробовал Lada Aura, и седан произвел на него положительное впечатление.

"Действительно, на машинке я вообще прокатился не так давно, летом. И без всякого преувеличения, абсолютно искренне говорю - она мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно - все по-современному, все-все-все реально. Заднюю передачу включил - там экран с задним обзором. Все очень удобно", - поделился впечатлениями от автомобиля Путин, поздравив заводчан с запуском новой модели.

Объем инвестиций в производство Lada Aura, как отмечается в материалах к мероприятию с участием президента, составил 3,2 млрд. руб.

Lada Aura базируется на конструкции седана Lada Vesta, но отличается более высоким уровнем комфорта, удлиненным по сравнению с базовой моделью кузовом и, соответственно, более просторным салоном. Автомобиль, который впервые был представлен на ПМЭФ-2023, оснащен двигателем объемом 1,8 л мощностью 122 л. с. и вариатором.

Планируется, что до конца года будет выпущено 2,9 тыс. седанов новой модели. Начиная с 2025 года объем их производства должен увеличиться до 8 тыс. в год с возможностью наращивания производства в будущем при наличии спроса.

Основными покупателями Lada Aura, как ожидается, будут крупные компании с корпоративными автопарками, службы такси, государственные и муниципальные структуры. Первые предсерийные седаны Lada Aura уже эксплуатируются в Минфине, "Ростехе" и правительстве Самарской области.