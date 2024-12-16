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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:51

Правительство РФ определило приоритеты господдержки в АПК в 2025 г.

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства, уточнив приоритет на 2025 год.

Как сообщается в пресс-релизе кабинета министров, подготовлено постановление, которым уточняется порядок софинансирования региональных расходов, в том числе на приоритетные направления в АПК.

Так, при выделении средств больше внимания будет уделено созданию условий для агробизнеса, который занимается фруктами и ягодами, чтобы у таких предпринимателей было необходимое финансирование на сады и питомники. Планируется усилить субсидирование агрострахования для снижения рисков производителей, страдающих от ежегодных погодных ЧС.

Кроме того, уточняются условия предоставления наиболее востребованных грантов, таких как "Агропрогресс", на укрепление материально-технической базы и на развитие семейных ферм. За счет этих ресурсов можно будет приобретать, а также осуществлять монтаж газопоршневых установок.

В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах приоритетное финансирование будет предоставляться на агротехнологические работы, включая меры по повышению плодородия и качества почв, и в целом на улучшение экологической безопасности в АПК, в том числе для увеличения объемов производства кормов.

Российские производители ферментных препаратов, пищевых, кормовых добавок и других вспомогательных средств могут претендовать на возмещение части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Нововведения начнут действовать с 1 января 2025 года.

"Рассчитываем, что такие меры будут способствовать сохранению, в том числе конкурентоспособности наших аграриев, чтобы у наших граждан было больше качественных отечественных продуктов питания", - заявил глава правительства Михаил Мишустин, слова которого приводятся в сообщении.

Михаил Мишустин АПК
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