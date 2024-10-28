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Минсельхоз заявил о дефиците в 65 тысяч тракторов и 34 тысячи комбайнов

Ведомство отметило и высокую степень износа помещений на животноводческих фермах

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В российском агропромышленном комплексе дефицит тракторов составляет 65 тысяч штук, комбайнов - 34 тысячи, сообщается в материалах Минсельхоза с предложениями изменений в стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России на период до 2030 года.

Проект распоряжения правительства, вносящий эти изменения, размещен на сайтах ведомства и regulation.gov.ru.

"В настоящее время в сельском хозяйстве сезонно-полевые работы механизированы, но для их выполнения в агротехнологические сроки парк тракторов должен составлять 494,3 тысячи единиц, комбайнов - 176,5 тысяч единиц. По данным на 1 августа 2024 года, у сельхозпроизводителей имелось 429,5 тысячи тракторов, 127,1 тысячи зерноуборочных и 15,1 тысячи кормоуборочных комбайнов", - говорится в документе.

Причем доля тракторов, эксплуатируемых свыше 10 лет, составляет около 53%, зерноуборочных комбайнов - 45%, кормоуборочных комбайнов - 44%. "Для сохранения темпов обновления парка техники и снижения техники, эксплуатируемой свыше 10 лет, требуется ежегодное обновление на уровне 10% от числа имеющихся в наличии самоходных машин и других видов техники", - считают в Минсельхозе.

Оценивая состояние техники и оборудования, которые используются в животноводстве, ведомство отмечает, что они постоянно находятся под воздействием агрессивной среды (вода, углекислота, аммиак и др.) и потому имеют относительно невысокий срок использования, нуждаются в постоянной замене. "Увеличение стоимости металла и изделий из него является существенным риском производства продукции. Кроме того, высокая доля оборудования, используемого при содержании сельскохозяйственных животных и птицы, импортируется. По данным отраслевых союзов, в оборудовании для кондиционирования и вентиляции доля импорта - около 50%, в программном обеспечении и управлении - около 50%, станковом оборудовании - около 25%, оборудовании для комбикормовых заводов - 30%, - говорится в документе. - Локализация данных производств на территории РФ потребует дополнительных капитальных затрат".

Минсельхоз обращает внимание и на высокую степень износа и помещений, в которых содержатся животные и птица.

"Несмотря на высокие темпы строительства и модернизации производственных животноводческих объектов, около половины молока производится на молочных фермах, износ которых составляет более 60%. По данным региональных органов управления АПК, 40% яиц производится на птицефабриках с уровнем износа от 40% до 60%, 30% - на птицефабриках с уровнем износа более 60%", - говорится в документе.

Сославшись на данные Росстата, Минсельхоз сообщил, что степень износа основных фондов в пищевой промышленности с 2017 по 2020 годы увеличилась с 46,7% до 51,6%, в том числе машин и оборудования - с 58,3% до 62,3%. "Требуется модернизация, а также строительство новых предприятий, отвечающих требованиям передовых промышленных зарубежных технологий, что создаст предпосылки для роста производства и обеспечит возможность экспорта продукции агропромышленного комплекса", - отмечает Минсельхоз.

Президент Владимир Путин поставил перед АПК задачу - к 2030 году по сравнению с 2021 годом нарастить производство продукции на 25%, экспорт - в полтора раза.

Минсельхоз Росстат АПК
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