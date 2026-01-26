Поиск

Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

В Международный арбитраж при Международной торговой палате подан иск на 45 млн евро

Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Германская Uniper, которая занимает самую жесткую позицию в отношении российских партнеров, захотела получить от "Газпрома" плату за прокачку газа по отводу от "Северного поток" - OPAL.

Lubmin-Brandov Gastransport GmbH (подразделение Uniper Global Commodities SE, владеет 20% в отводе от "Северного потока" OPAL) инициировало арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате с местом рассмотрения в Женеве, сообщается в российских судебных документах.

Иск на 45 млн евро касается контракта на транспортировку природного газа по трубопроводу OPAL от 1 июня 2012 года.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО "Газпром экспорт" к Lubmin-Brandov Gastransport о запрете продолжать это арбитражное разбирательство. На случай нарушения запрета суд определил присудить "Газпром экспорту" эквивалентную сумму - 45 млн евро. Полный текст определения изготовлен 23 января.

Lubmin-Brandov Gastransport GmbH было извещено надлежащим образом, но отзыв и представителя в судебное заседание не направило.

Ранее сообщалось об арбитражных спорах, связанных с платой за прокачку газа из "Северного потока" с нидерландской Gasunie Transport Services B.V., бельгийской BBL Company и чешской Net4Gas. Всем этим компаниям запрещено вести арбитраж против "Газпром экспорта" под угрозой выплаты зеркальной денежной компенсации.

В отношении множества подобных процессов позиция российского правосудия заключается в том, что споры в отношении подсанкционных российских компаний с иностранными подлежат рассмотрению исключительно в российских судах, так как в условиях санкционного режима возможности российских компаний по защите своих прав и интересов существенно ограничены.

Uniper Global Commodities SE также инициировала против "Газпром экспорта" арбитраж на 13 млрд евро, утверждая, что для компенсации выпадающих объемов российских поставок закупала газ на спотовом рынке. В том числе в связи с этим в середине 2022 года там цены взлетели почти до $4000 за тысячу кубометров - это в десять раз выше текущих котировок. Для покрытия сформированных таким образом убытков компания была национализирована.

Поставки газа в Германию сократились в связи с санкциями Канады, которые сделали невозможным продолжение работы компрессорного оборудования газопровода "Северный поток", который позднее был взорван диверсантами.

