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Акции Palantir, Dell и Erie Indemnity войдут в состав индекса S&P 500 с 23 сентября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Акции разработчика программного обеспечения для анализа данных Palantir Technologies Inc., производителя компьютеров Dell Technologies Inc. и страховой компании Erie Indemnity Co. будут включены в состав фондового индекса S&P 500 c 23 сентября, говорится в сообщении индексного провайдера S&P Dow Jones Indices.

Эти компании заменят в индексе American Airlines Group Inc., Etsy Inc. и Bio-Rad Laboratories Inc.

Бумаги American Airline Group и Bio-Rad Laboratories войдут в расчет индекса S&P MidCap 400, Etsy - в состав S&P SmallCap 600.

В ходе предыдущей ребалансировки индекса S&P 500 в июне в его состав вошли акции CrowdStrike Holdings Inc., KKR & Co. Inc., а также GoDaddy Inc..

Капитализация Palantir с начала текущего года выросла на 76,7%, Dell - на 33,3%, Erie Indemnity - на 51,2%.

Palantir Dell Etsy Erie Indemnity
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