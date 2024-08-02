Контейнерооборот в российских портах в I полугодии вырос на 14% до 2,7 млн TEU

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Контейнерооборот морских портов РФ в январе-июне 2024 года составил 2,744 млн TEU, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Об этом говорится в аналитическом обзоре "Морцентр-ТЭК".

В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", в экспортном направлении было перегружено 987,5 тыс. TEU (+15,8%), в импорте - 1,15 млн TEU (+15,9%), в транзите - 18,9 тыс. TEU (-69,3%), в каботаже - 586,9 тыс. TEU (+17,4%).

Доля перевалки контейнеров в экспортном направлении составила 36%, в импортном - 41,9%, в каботаже - 21,4%, в транзитном направлении перегружалось 0,7%.

Количество груженых контейнеров выросло на 13,7% до 2,045 млн TEU, число порожних - на 15% до 698,5 тыс. TEU.

В Дальневосточном бассейне морские порты перегрузили 1,275 млн TEU (-0,2%), в Балтийском бассейне - 830,9 тыс. TEU (+58,6%), в Азово-Черноморском бассейне - 555,2 тыс. TEU (+6,7%), в Каспийском - 4,2 тыс. TEU (-37,5%), в Арктическом бассейне - 78,5 тыс. TEU (+0,4%).

В первом полугодии порт Владивосток увеличил перевалку контейнеров на 4% до 786,7 тыс. TEU, Новороссийск - на 6,7% до 555 тыс. TEU. Терминалы Большого порта Санкт-Петербург нарастили работу с контейнерами в 1,5 раза, до 706,3 тыс. TEU.

Перевалка контейнеров в порту Восточный (Приморский край) сократилась на 21,5% до 260,6 тыс. TEU,

В порту Калининград перевалка выросла в 1,8 раз до 120,5 тыс. TEU. В порту Находка - в 2,5 раза, до 62,4 тыс. TEU. Контейнерооборот порта Корсаков (Сахалин) составил 67,3 тыс. TEU (+1,1%).

В порту Мурманск перевалка контейнеров увеличилась на 5,9%, до 28,4 тыс. TEU. Контейнерооборот порта Петропавловск-Камчатский подрос на 1%, до 51,3 тыс. TEU, Магадана - до 42 тыс. TEU (+4,9%). Снизилась перевалка в порту Дудинка - до 31 тыс. TEU (-10,3%), Архангельска - до 15 тыс. TEU (-9%).

Объем перевалки основными операторами контейнерных терминалов в I полугодии 2024 года:

- ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, группа FESCO) - 414,4 тыс. TEU (-3,6%),

- ООО "Контейнерный терминал НУТЭП" (Новороссийск, группа компаний "Дело") - 326,7 тыс. TEU (-3,4%),

- ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП) - 269,6 тыс. TEU (-5,8%),

- АО "Новорослесэкспорт" (НЛЭ, группа НМТП) - 209,3 тыс. TEU (+17%),

- ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" - 197,7 тыс. TEU (+9,3%),

- АО "Петролеспорт" (ПЛП, "Глобал Портс") - 151,2 тыс. TEU (рост в 3,3 раза),

- АО "Первый контейнерный терминал" (OKPO code: 48962205) (ПКТ, "Глобал Портс") - 145,2 тыс. TEU (рост в 5,3 раза),

- ООО "Балтийская стивидорная компания" (Калининград, группа НМТП) - 83 тыс. TEU (+84,4%),

- ООО "Владивостокский морской порт "Первомайский" - 82 тыс. TEU (+35,3%),

- ООО "Пасифик Лоджистик" (Владивосток) - 78,1 тыс. TEU (+8,1%),

- АО "Корсаковский морской торговый порт" (КМТП, Сахалин) - 67,3 тыс. TEU (+1,1%),

- ООО "Феникс" (Бронка, Санкт-Петербург) - 47,1 тыс. TEU (-19,6%).

В целом доля этих компаний составляет 75,5% от общего контейнерооборота в морских портах РФ в первом полугодии 2023 года.