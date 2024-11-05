Нефтяники РФ в октябре получили из бюджета по демпферу 107 млрд рублей

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в октябре составили 106,6 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

Для сравнения: в сентябре демпферные выплаты составили 145,7 млрд рублей, а в августе - 163,3 млрд рублей.

Всего в январе-октябре нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 1 трлн 545 млрд рублей.

Власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

Также нефтяники получили из бюджета РФ выплаты по акцизу на нефтяное сырье в октябре в размере 119,1 млрд рублей, за январь-октябрь выплаты по этому акцизу составили 1 трлн 353 млрд рублей. Обратный акциз на нефть выплачивается из бюджета в качестве одной из мер поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Он предполагает налоговый вычет по акцизу на нефть в зависимости от объемов производства топлива, региона нахождения НПЗ, учитывает модернизацию завода и прочие компоненты.

Как сообщалось, общие выплаты по демпферу за 2023 год составили 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.