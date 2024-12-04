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Нефтяники в ноябре получили из бюджета по демпферу 132 млрд рублей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в ноябре составили 132,2 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета на сайте Минфина.

Для сравнения: в октябре демпферные выплаты составили 106,6 млрд рублей, а в сентябре - 145,7 млрд рублей.

Всего в январе-ноябре нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 1,68 трлн рублей (в январе-октябре было 1,545 млрд рублей).

Власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

Также нефтяники получили из бюджета выплаты по акцизу на нефтяное сырье в ноябре в размере 133,7 млрд рублей, в январе-ноябре (за январь-октябрь выплаты по этому акцизу составили 1,353 трлн рублей) - 1,487 трлн рублей. Обратный акциз на нефть выплачивается из бюджета в качестве одной из мер поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Он предполагает налоговый вычет по акцизу на нефть в зависимости от объемов производства топлива, региона нахождения НПЗ, учитывает модернизацию завода и прочие компоненты.

Как сообщалось, общие выплаты по демпферу за 2023 год составили 1,588 трлн рублей, за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Минфин НПЗ
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