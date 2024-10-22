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Дума приняла закон об изменении топливного демпфера и повышении акцизов на нефтепродукты

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, согласно которому в 2025 г. фиксируются ставки акциза на бензин и дизтопливо в расчете демпферной составляющей на уровне 2024 г. - 15 048 рублей за тонну бензина и 10 425 рублей дизтоплива.

Документ (№727330-8) был внесен в парламент правительством 30 сентября в рамках проекта бюджета на 2025-2027 гг.

Данная мера снизит выплаты нефтяникам по топливному демпферу.

В то же время сами акцизы по нефтепродуктам повышаются примерно на 1 рубль за литр. Так акциз на бензин АИ-95 в 2025 году предполагается повысить с 15 650 рублей до 17 088 рублей за тонну, в 2026 году - с 16 276 рублей до 17 772 за тонну, на 2027 год акциз предлагается установить в размере 18 483 рублей за тонну.

Акциз по дизтопливу вырастет в 2025 году с 10 842 рублей до 12 120 рублей, в 2026 году с 11 276 рублей до 12 605 рублей, на 2027 год акциз предлагается установить в размере 13 109 рублей за тонну.

Как заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении в Государственной думе, комментируя влияние роста акцизов на нефтепродукты на инфляцию, "все индексации акцизов нефтепродуктов в рамках законопроекта предусматривают влияние на цену в районе 2,5-3%, что укладывается в общий темп инфляции, который установлен на следующий год в районе 4,5%".

Госдума
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