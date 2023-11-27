Германский поставщик автодеталей Schaeffler купит конкурирующую Vitesco

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Германские производители автокомпонентов Vitesco Technologies Group и Schaeffler AG договорились о слиянии после того, как Schaeffler улучшила условия тендерного предложения.

Как говорится в пресс-релизе Vitesco, Schaeffler повысила предложение до 94 евро за акцию компании с 91 евро за акцию.

Таким образом, Vitesco оценена в рамках сделки в 3,8 млрд евро.

В Schaeffler отметили, что планируемое слияние двух компаний требует одобрения их акционеров.

В результате сделки будет создана компания с четырьмя основными направлениями бизнеса и годовой выручкой в размере порядка 25 млрд евро.

Стороны планируют закрыть сделку в четвертом квартале 2024 года.